Сати Казанова запела джаз
№ 36(277) от 15.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Серьезную заявку на новую музыкальную нишу сделала экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова.
Она запела джазовый репертуар. Причем недурно. Такого от Сати, недавно начавшей сольную карьеру, не ожидал, пожалуй, никто. К тому же некоторое время назад у певицы были серьезные проблемы с голосовыми связками, и она даже вынуждена была пройти курс лечения в Германии.
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