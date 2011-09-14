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Сати Казанова запела джаз

№ 36(277) от 15.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Сати Казанова запела джаз

Серьезную заявку на новую музыкальную нишу сделала экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова.

Она запела джазовый репертуар. Причем недурно. Такого от Сати, недавно начавшей сольную карьеру, не ожидал, пожалуй, никто. К тому же некоторое время назад у певицы были серьезные проблемы с голосовыми связками, и она даже вынуждена была пройти курс лечения в Германии.

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