Сати Казанова запела джаз

Серьезную заявку на новую музыкальную нишу сделала экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова.

Она запела джазовый репертуар. Причем недурно. Такого от Сати, недавно начавшей сольную карьеру, не ожидал, пожалуй, никто. К тому же некоторое время назад у певицы были серьезные проблемы с голосовыми связками, и она даже вынуждена была пройти курс лечения в Германии.