Вайкуле объявила Аллегровой войну?

Что ни говори, но дружеские отношения для Ирины Аллегровой, видимо, роскошь непозволительная.

То пресса ее якобы травит, то Пугачева недоброжелательным взглядом сверлит. На днях топор войны вновь оказался при деле. В этот раз Ирина Александровна оказалась по разные стороны баррикад с Лаймой Вайкуле. Инцидент произошел на одной из съемок для Первого канала. В чем истинная причина развертывания военных действий, так и не ясно. Но будучи с Вайкуле на одной сцене, Аллегрова демонстративно отворачивалась от нее. И не раз делала вид, что Лаймы в зале вообще нет.

Месть «соперницы» получилась более эффектной. Когда Аллегрова начала петь песню Крутого, Лайма, сидевшая в ложе с другими звездами, стала строить такие гримасы, что зрители едва не покатывались от хохота. Под конец съемок (видимо, чтобы избежать более серьезной стычки) организаторы провожали артисток с некоторым временным интервалом и в сопровождении охраны.