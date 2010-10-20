Главное – не разочаровать

Актер Андрей ЧЕРНЫШОВ снялся в двух десятках сериалов. Самые известные – «Две судьбы», «Марш Турецкого», «Исцеление любовью», «Московские окна», «Вы заказывали убийство». Благодаря удачной фактуре у Андрея масса поклонниц, но он по-прежнему не женат и из года в год разбивает женские сердца на экране.

- Андрей, вам очень часто достаются роли героев-любовников. Вы считаете себя секс-символом?

– (Смеется.) Я понимаю, что некоторым девушкам нравлюсь. Но как определить, что такое секс-символ? Это человек, который посылает окружающим какие-то особые флюиды? Я этим не занимаюсь. Знаете, люди всегда встречают по одежке. Наверное, мне в этом плане легче. Но главное – не разо­чаровать потом. Я, например, могу встретить девушку, что-то нафантазировать о ней, а потом окажется, что все не так. Поэтому выводы стараюсь делать только через какое-то время.

– Вы говорите, что жизнь холостяка вам надоела, но все равно не женитесь. А что мама говорит? Она внуков, наверное, хочет?

– Про женитьбу чаще бабушка спрашивает, закидывает удочки насчет правнуков. А я говорю: «Все будет».

– Какой должна быть идеальная женщина, чтобы стать вам бесконечно интересной?

– Рядом с идеальной женщиной мне сложно себя представить. Если она идеальна во всем, то станет скучно. В человеке обязательно должно быть что-то живое, настоящее, то, что и вызывает интерес. Для меня идеальная женщина — та, от встречи с которой меня пронизывает электричеством.

– Писали, что актриса Настя Цветаева сама сделала вам предложение…

– Мне об этом рассказывали – полная ерунда. С Настей у нас прекрасные отношения, мы вместе снимались, но не более.

– Вообще такая ситуация возможна, чтобы женщина сама сделала вам предложение?

– Я не против, если женщина берет инициативу в свои руки. Это говорит о ее чувствах.

– Вы говорите, что вы мужчина нежадный и что рядом с любимой женщиной становитесь транжирой…

– Не помню, чтобы я такое говорил. Подарки я люблю делать. И любимой женщине, и друзьям. Но никогда не пудрю женщинам мозги о роскошной жизни, не выдаю себя за олигарха. Готов в финансовом плане больше потратить, когда у меня будут стабильные отношения с этой женщиной, нежели в период ухаживания, завоевания. Все должно быть настоящим. А если для женщины будет важна моя псевдощедрость, то эта женщина мне будет уже не интересна.

– Вы считаете, любимой женщине нужно покупать все, что она попросит?

– А если она попросит купить слона? Что тогда делать? Идти и покупать ей слона? Надеюсь, что я влюбляюсь не в идиоток. Конечно, надо баловать любимую, но когда речь заходит о чувствах, то финансы здесь ни при чем.

– Вам работы в связи с кризисом хватает?

– Да кризиса уже нет. Есть люди, которые спекулируют на этом. Кризис я ощутил полтора года назад, когда закрылись мои проекты. Но зато я выпустил спектакль, а через несколько месяцев снова начались съемки. Сейчас снимаюсь в кино, играю в антрепризах «Дамы и ее мужчины» и «Безымянная звезда».

– Вы актер дорогой?

– Де Ниро дороже. (Смеется.) Но есть актеры и подешевле. Мои финансовые претензии зависят от фильма. Если это коммерческий проект, то я хочу, чтобы мне платили на уровне; если сценарий интересный и роль замечательная, то здесь уже не до денег. В фильме моего приятеля я снимался вообще бесплатно.

– Молодые актрисы говорят, что мужчинам сложнее играть любовные сцены, мол, стесняются, зажимаются и первыми требуют, чтобы все ушли с площадки…

– Да? Правда? Трудно быть достоверным, нужно убедить зрителя, что я люблю, что это действительно настоящая страсть.

– Ваши родители до сих пор в Киеве живут?

– Да. У отца небольшой бизнес, мама помогает отцу и занимается собой. Бабушке 86 лет. Она лишь год как не работает. Бабушка любит говорить: «Моя жизнь — это движение». К сожалению, я нечасто к ним приезжаю. На Новый год, на свой день рождения и когда в фильмах снимаюсь.

– В школе у вас было все схвачено. Мама – классный руководитель, папа – директор школы…

– «Схвачено» говорите, да у меня детства не было. С меня спрашивали строже, чем с других. Если я приносил домой четверку — для моих родителей это была трагедия. Я должен был поддерживать честь семьи. Школу закончил с серебряной медалью. Одна четверка, и та по труду. В школе был клан учителей, которые, как могли, противостояли моему отцу. Вот и лишили «золота». Школа была маленькая, все были на виду. Я ни одного урока не прогулял.

— Как занесло ваших родителей в такую глушь?

— На БАМ отец поехал по комсомольской путевке, а потом приехали и мы с мамой. Тогда другие времена были…

– Зато сейчас ваши родители довольны вашей карьерой?

– Им нравится то, что я делаю. Мама в свое время тоже хотела актрисой стать, но ее отец не пустил. Дедушка был военным.