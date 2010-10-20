//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Главное – не разочаровать

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Татьяна Никишина ]

Главное – не разочаровать
Фото Г. УСОЕВА

Актер Андрей ЧЕРНЫШОВ снялся в двух десятках сериалов. Самые известные – «Две судьбы», «Марш Турецкого», «Исцеление любовью», «Московские окна», «Вы заказывали убийство». Благодаря удачной фактуре у Андрея масса поклонниц, но он по-прежнему не женат и из года в год разбивает женские сердца на экране. 

- Андрей, вам очень часто достаются роли героев-любовников.  Вы считаете себя секс-символом?

– (Смеется.) Я понимаю, что некоторым девушкам нравлюсь. Но как определить, что такое секс-символ? Это человек, который посылает окружающим какие-то особые флюиды? Я этим не занимаюсь. Знаете, люди всегда встречают по одежке. Наверное, мне в этом плане легче. Но главное – не разо­чаровать потом. Я, например, могу встретить девушку, что-то нафантазировать о ней, а потом окажется, что все не так. Поэтому выводы стараюсь делать только через какое-то время.

– Вы говорите, что жизнь холостяка вам надоела, но все равно не женитесь. А что мама говорит? Она внуков, наверное, хочет?

– Про женитьбу чаще бабушка спрашивает, закидывает удочки насчет правнуков. А я говорю: «Все будет».

Какой должна быть идеальная женщина, чтобы стать вам бесконечно интересной?

– Рядом с идеальной женщиной мне сложно себя представить. Если она идеальна во всем, то станет скучно. В человеке обязательно должно быть что-то живое, настоящее, то, что и вызывает интерес. Для меня идеальная женщина — та, от встречи с которой меня пронизывает электричеством.

– Писали, что актриса Настя Цветаева сама сделала вам предложение…

– Мне об этом рассказывали – полная ерунда. С Настей у нас прекрасные отношения, мы вместе снимались, но не более.

– Вообще такая ситуация возможна, чтобы женщина сама сделала вам предложение?

– Я не против, если женщина берет инициативу в свои руки. Это говорит о ее чувствах.

– Вы говорите, что вы мужчина нежадный и что рядом с любимой женщиной становитесь транжирой…

Не помню, чтобы я такое говорил. Подарки я люблю делать. И любимой женщине, и друзьям. Но никогда не пудрю женщинам мозги о роскошной жизни, не выдаю себя за олигарха. Готов в финансовом плане больше потратить, когда у меня будут стабильные отношения с этой женщиной, нежели в период ухаживания, завоевания. Все должно быть настоящим. А если для женщины будет важна моя псевдощедрость, то эта женщина мне будет уже не интересна.

– Вы считаете, любимой женщине нужно покупать все, что она попросит?

– А если она попросит купить слона? Что тогда делать? Идти и покупать ей слона? Надеюсь, что я влюбляюсь не в идиоток. Конечно, надо баловать любимую, но когда речь заходит о чувствах, то финансы здесь ни при чем.

– Вам работы в связи с кризисом хватает?

– Да кризиса уже нет. Есть люди, которые спекулируют на этом. Кризис я ощутил полтора года назад, когда закрылись мои проекты. Но зато я выпустил спектакль, а через несколько месяцев снова начались съемки. Сейчас снимаюсь в кино, играю в антрепризах «Дамы и ее мужчины» и «Безымянная звезда».

– Вы актер дорогой?

– Де Ниро дороже. (Смеется.) Но есть актеры и подешевле. Мои финансовые претензии зависят от фильма. Если это коммерческий проект, то я хочу, чтобы мне платили на уровне; если сценарий интересный и роль замечательная, то здесь уже не до денег. В фильме моего приятеля я снимался вообще бесплатно.

– Молодые актрисы говорят, что мужчинам сложнее играть любовные сцены, мол, стесняются, зажимаются и первыми требуют, чтобы все ушли с площадки…

– Да? Правда? Трудно быть достоверным, нужно убедить зрителя, что я люблю, что это действительно настоящая страсть.

– Ваши родители до сих пор в Киеве живут?

– Да. У отца небольшой бизнес, мама помогает отцу и занимается собой. Бабушке 86 лет. Она лишь год как не работает. Бабушка любит говорить: «Моя жизнь — это движение». К сожалению, я нечасто к ним приезжаю. На Новый год, на свой день рождения и когда в фильмах снимаюсь.

– В школе у вас было все схвачено.  Мама – классный руководитель, папа – директор школы…

– «Схвачено» говорите, да у меня детства не было. С меня спрашивали строже, чем с других. Если я приносил домой четверку — для моих родителей это была трагедия. Я должен был поддерживать честь семьи. Школу закончил с серебряной медалью. Одна четверка, и та по труду. В школе был клан учителей, которые, как могли, противостояли моему отцу. Вот и лишили «золота». Школа была маленькая, все были на виду. Я ни одного урока не прогулял.

— Как занесло ваших родителей в такую глушь?

— На БАМ отец поехал по комсомольской путевке, а потом приехали и мы с мамой. Тогда другие времена были…

– Зато сейчас ваши родители  довольны вашей карьерой?

– Им нравится то, что я делаю. Мама в свое время тоже хотела актрисой стать, но ее отец не пустил. Дедушка был военным.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Введение США новых санкций против РФ по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

//Мнение

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Министерства обороны США Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты, встретившие его на борту воздушного судна.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

3 августа Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка начали заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера. Пловцы преодолели половину дистанции.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Наука

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Плавучая российская атомная электростанция вызвала небольшую панику в Британии. В газете Guardian рассказали о запуске уникального проекта.

//Новости СМИ2

//Политика

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

//Общество

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Специалисты по здоровому питанию поделились секретом, как сохранить полезную зелень в холодильнике в первозданном виде, то есть свежей и сочной на долгое время. Как оказалось, все гениальное - довольно просто

//Шоу-бизнес

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Модель и голливудская актриса Кара Делевинь обвенчалась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон, на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Об этом в воскресенье сообщает The Sun.

//Метеоновости

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В воскресенье погода в Москве установила вековой рекорд. Такой низкой температуры воздуха 4 августа не было по меньшей мере последние 70 лет, отмечают специалисты центра погоды "Фобос".

//Спорт

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

Сегодня, 4-го августа, на стадионе "Казань Арена" состоялся матч четвертого тура чемпионата России между "Рубином" и московским ЦСКА. Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Шоу-бизнес

Дочь Орбакайте записали в модели

Дочь Орбакайте записали в модели

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала совместное видео с дочерью. Пользователи Сети не смогли не отметить, как вытянулась и похорошела девочка за последнее время.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Александра Цекало и его молодую супругу заметили в клинике родовспоможения и репродукции человека. Многие тут же предположили, что в скором времени у влюбленных появится ребенок

//Происшествия

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

На 563-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Пострадали семь человек.

//Политика

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

Депутат Верховной рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион назвала лесные пожары в Сибири "местью дикарям московским". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

//Общество

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

В Краснодаре местный поэт подал в суд на прокуратуру и потребовал извинений. А все потому, что она не оценили его творчество, точнее оценила, но несколько иначе, чем предполагалось

//Интервью

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Достаточно назвать песню «Ты знаешь, так хочется жить», как сразу становится понятно, что речь идет о московской группе «Рождество». Говорят, что эта песня до слез растрогала самого Владимира Путина.

//Происшествия

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержан блогер, который в комментариях в социальной сети призывал к насилию над детьми полицейских. Как сообщили в Следственном комитете, дома в молодого проведен проведен обыск

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

Дочь Орбакайте записали в модели
3

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры