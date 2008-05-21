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Алена с ружьем

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр Славуцкий ]

Алена с ружьем
Алена Хмельницкая, фото Г. УСОЕВА

 Наконец-то подошли к концу съемки нового сезона сериала «Самая красивая». Его премьера состоится на канале «Россия» в следующем телесезоне. Авторы фильма, очевидно, решили стать ближе к народу, поэтому почти не пользовались павильонами для съемок. Фильм снимался то в частной московской квартире, то в загородном доме, то в реальных московских продовольственных магазинах и бутиках. В сценах с участием массовки режиссер Елена Николаева минимально задействовала актеров. Зато ей удалось привлечь к съемкам большое количество байкеров. Они в перерывах между съемками пили пиво и гоняли на огромных мотоциклах под музыку. Алене Хмельницкой в этом фильме пришлось впервые в жизни взять в руки ружье. Поэтому она брала уроки стрельбы у профессионального преподавателя. Актриса, по ее собственному признанию, была очень удивлена сильной отдачей выстрела, после которой ее миниатюрное плечо побаливало почти целые сутки.

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