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Наши девушки покорили иностранных клоунов

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Наши девушки покорили иностранных клоунов

 В АПРЕЛЕ в Екатеринбургском цирке прошел Первый всемирный фестиваль клоунов. Туда съехались «звезды» клоунского искусства – одного из самых трудных цирковых жанров.

 В течение нескольких дней на манеже шли по два спектакля с участием артистов из Великобритании, США, Бельгии, Франции и, конечно, России. В фестивале участвовали клоуны Дэвид Шайнер (Великобритания), Дэвид Лорибль (США), Оливер Таквин (Бельгия), Монти (Франция), а также их российские коллеги — Борис Оскотский, Сергей Просвирнин и Сергей Ерошенко, Руслан Марчевский, Андрей Шарнир и Николай Кормильцев. По словам зарубежных артистов цирка, больше всего им понравилось работать с российскими девушками, которых они вызывали на арену для участия в репризах. Впечатлило все – и привлекательная внешность россиянок, и юмор, и артистизм.

 «На фестивале мы специально не предусматривали конкурс­ных программ, – говорит художественный руководитель цирка, народный артист России (бывший клоун) Анатолий Марчевский. – Как выбрать лучшего, когда перед вами выступают, например, Карандаш, Никулин и Олег Попов? Если это «звезды», то все уникальны и талантливы в равной мере».

 Организаторы фестиваля надеются, что он станет в будущем серьезным и статусным меро­приятием не только для Свердловской области, но и для всей России.

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