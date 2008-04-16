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Как «калымят» знаменитости?

№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Как «калымят» знаменитости?
Фото Г. УСОЕВА

Игры в дружбу

 ДАВАЙТЕ без гламурных иллюзий. Артистов, которые живут только на гонорары от концертов и музыкальных альбомов, у нас нет.

 – Что бы там ни говорили исполнители, но сегодня нормальных гастрольных денег никто из них не поднимает, – признается Дмитрий – тур-менеджер одного из столичных концертных агентств. – Поэтому шоу-индустрия активно стала продвигать звезд в качестве «крестных родителей» для начинающих артистов. А недавно и вовсе на рынке «праздников» появились так называемые селебрити и крейзи-меню.

 В случае с селебрити все выглядит практически, как у западных коллег. Разнятся лишь уровни мероприятий и гонорарные ставки. Артисты получают гонорар за свое получасовое появление на презентации какого-либо бренда. Наиболее желанны в подобных сейшенах сегодня актеры. Однако из-за имиджевой разборчивости и пока еще «неискушенности» в подобного рода светских мероприятиях заманить их туда крайне сложно. Вот и приходится промоутерам раскошеливаться. К примеру, за подобный светский променад актриса уровня Анастасии Заворотнюк может рассчитывать на сумму от 7 тыс. долларов. Певица же, не уступающая по популярности Жанне Фриске, за такую же вечеринку может подхалтурить только 3 тыс. долларов.

 Однако поющая братия весьма успешно калымит на корпоративах и днях рождения у заказчиков по крейзи-меню. В большинстве случаев знаменитостей приглашают просто посидеть за столом с виновником торжества и изобразить близкого друга семьи или возлюбленную. Оплачивается подобная услуга по тарифу сорокаминутного концертного выступления артиста.

Тело ищет дело

 ВЫГОДНЫМ заработком для многих артистов стала демонстрация обнаженного тела. Ну, в самом деле, не из-за любви же к искусству выставляют напоказ наши знаменитости свою «пятую точку». Конечно, важную роль играет возможность хорошей саморекламы в престижном глянцевом журнале. Но согласитесь – денежная компенсация тоже неплохо греет душу после таких экспериментов. К тому же в солидных изданиях за такую съемку звезда уровня экс-солистки группы «Виа Гра» Веры Брежневой может рассчитывать на вознаграждение от 250 тыс. рублей.

 А вот звездным брюнеткам с фотосессиями в таких изданиях везет намного меньше. Их и публикуют реже, и гонорары редко превышают 30 тыс. рублей.

 «Несмотря на то, что эстетика женского образа заключается не в цвете волос, журналы для мужчин по-прежнему предпочитают блондинок, – делится профессиональными секретами известный фотохудожник Игорь Василиадис. – Просто они не прививают кому-то новых эталонов красоты. А ориентируясь на вкусы малопродвинутого, но платежеспособного читателя, тиражируют светловолосых звезд».

 Зато звездные брюнетки практически лишены конкуренции в «подработке» на подиуме. Из-за того что темноволосые модели лучше «оттеняют» одежду, модельеры предпочитают платить и представлять свои наряды именно на них. Возможно, поэтому брюнетку Сати Казанову можно чаще увидеть на подиуме, нежели блондинку Дану Борисову.

 В большинстве случаев с артистами рассчитываются бартером – понравившейся одеждой из предыдущей коллекции модельера. Но есть и исключения. К примеру, ходят слухи, что Оксане Федоровой за участие в показе платят гонорарную ставку от 8 тыс. долларов.

Убойная сила рекламы

 НЕПЛОХАЯ, хотя и рискованная «халтурка» для многих артистов – казино. Чтобы привлечь клиентуру и сделать имиджевую рекламу азартному заведению, артистам бесплатно выдают игральные фишки. Но здесь все зависит от фортуны. Кто-то, не затратив своих кровных, выигрывает, а кто-то спускает все и подсаживается на этот адреналин. Ходят слухи, что таким образом «подсели» на азартные развлечения Лолита и Максим Галкин.

 Недавно новый вид саморекламы и стимуляции продаж придумали и элитные магазины. Они предложили артистам калымить за прилавками в качестве продавцов-консультантов. «Несмотря на внушительные гонорары (от 10 тыс. долл.), на такой заработок артисты пока боятся соглашаться, – признается организатор промоакций Алена. – Кто-то считает это розыгрышем, кто-то боится за имидж. Но мы не исключаем возможности, что в скором времени в наших акциях примут участие Сергей Лазарев, Жанна Фриске, группа «Рефлекс». С этими звездами уже идут переговоры».

 Помимо такой косвенной рекламы артистам нередко предлагают подзаработать и на прямой. Забыв про творческие принципы и собственные пристрастия, некоторое время назад Дима Маликов объяснял стране, как избавиться от перхоти, а Долина – от лишнего веса. Правда, если в последнем случае помимо гонорара звезда получила внушительную армию поклонниц, знакомых с этой проблемой, то Маликов на долгое время распрощался с имиджем секс-символа.

 Ориентируясь на рекламный опыт коллег, подпортивших перед всей страной репутацию, артисты стали сниматься в роликах с сомнительными сценариями на периферии. А почему бы и нет? Ведь рекламу увидят только в конкретном регионе, и то не факт, что транслировать ее будут с большой периодичностью. Гонорар получен, да и за свою «всеядность» не придется краснеть, увидев себя у кого-нибудь в гостях. В общем, хочешь жить – умей вертеться!

 А подкалымить для нашего человека – вопрос национальной психологии. И неважно, моет ли он полы или строит из себя звезду…

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