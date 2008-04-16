Павлиашвили обзавелся недвижимостью

НА ДНЯХ семейство Сосо Павлиашвили обзавелось новым семейным гнездышком. Артист купил квартиру в одном из элитных жилищных комплексов.

«Мы приобрели сразу две квартиры общей площадью 240 кв. метров, – поделился с «АН» артист. – Сейчас там полным ходом идет ремонт. Что получится в итоге, пока не знаю. Точно одно – будут три спальни, кухня, столовая».

Планируется, что новоселье семейство артиста будет отмечать уже в конце весны. В старую квартиру артист планирует заселить Левана – своего сына от первого брака.