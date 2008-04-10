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В «Форсаже Да Винчи» я отнял у каскадеров их хлеб!

№ 15(101) от 10.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

В «Форсаже Да Винчи» я отнял у каскадеров их хлеб!
Александр Невский и Дэвид Кэррэдайн

 – ДЭВИД, «Форсаж да Винчи» – это первый российский кинопроект, в котором вы согласились участвовать. На съемочной площадке вы сыграли с нашим актером и культуристом Александром Невским. Легко ли было работать в России – и с российской командой?

 – С Александром Невским мы дружим уже несколько лет. С самого начала между нами сложились очень теплые, практически родственные, отношения. Дело в том, что Александр напоминает моего старшего сына. Конечно, сын гораздо скромней по габаритам, но дерется не хуже Невского. (Смеется.) А относительно рабочих взаимоотношений – меня очень порадовало, что Александр оказался не только хорошим другом и спортсменом в превосходной физической форме. Но и настоящим профессионалом, с которым легко и приятно работать! К сожалению, из-за напряженного графика попасть на мировую премьеру «Форсажа да Винчи» в России мне не удалось. Но я все же надеюсь оказаться в Москве. Я уже был там несколько раз, и искренне признаюсь, что люблю вашу столицу и считаю ее одним из самых красивых городов мира. А в Америке фильм выйдет в конце лета, и уже сейчас готовится к старту широкомасштабная рекламная кампания.

 – На съемках фильма было разбито около 50 машин…

 – Я даже лично поучаствовал в съемках нескольких автомобильных трюков, хотя каскадеры очень нервничали и отговаривали меня. Они просто не знали, что я обожаю автомобильные гонки и за рулем спортивной машины чувствую себя уверенно. В итоге я все же отнял у каскадеров часть их законной работы. (Cмеется.) Если говорить серьезно, работать над «Форсажем да Винчи» было очень интересно, так как впервые голливудская команда снимала фильм подобного масштаба на московских улицах.

 – В Голливуде вы известны не только как актер, но и как активный пропагандист боевых искусств.

 – О, я уже очень долгое время являюсь фанатом восточных единоборств. Да и настоящей звездой меня сделал телесериал «Кунг-фу», который был показан на американском телевидении в 1972 году. В нем я играл бывшего монаха, который изучал боевые искусства в монастыре Шаолинь, а позже стал использовать полученные знания для защиты униженных и оскорбленных. Для роли мне пришлось серьезно изучить восточные единоборства, и я так заинтересовался, что до сих пор продолжаю ими заниматься.

 – В фильме «Убить Билла» вы тоже играете мастера по единоборствам. Случайно ли это совпадение?

 – Видите ли, мой друг Квентин Тарантино уже много лет является поклонником азиатских «каратэшных» боевиков. Поэтому, когда он решился взяться за постановку «Убить Билла», ему понадобился актер, который бы смотрелся в подобном фильме органично. И мне приятно было узнать, что в свое время Квентин не пропустил ни одной серии «Кунг-фу». Поэтому мое участие в проекте сложно назвать случайностью или совпадением.

 – Фильмы «Убить Билла» и «Убить Билла – 2» успешно прошли в мировом прокате и собрали около 330 млн. долларов. Какие впечатления остались у вас от съемок?

 – Во-первых, мы выкладывались на все 100% – и режиссер, и актеры, и каскадеры, и операторы, и постановщики трюков, и самые последние участники массовки. Во-вторых, за свою работу в этой картине Ума Турман достойна всяческих похвал – причем я имею в виду не только актерское мастерство, но и спортивную форму. В-третьих, Квентин Тарантино, на мой взгляд, вообще гений. Правда, из-за этого с ним не просто общаться вне съемочной площадки. Если вам, к примеру, нужно с ним поговорить, вы звоните ему и оставляете сообщение на автоответчике, но Тарантино никогда не перезванивает. Поэтому вам остается только приехать к нему домой, достать из укромного места у ворот ключ, зайти на территорию виллы и ожидать Квентина у бассейна… А если вернуться к картине «Убить Билла», то воспоминания о ней у меня остались самые теплые, несмотря на то что моего героя по имени Билл в конце концов убили! (Смеется.)

 – А как начиналась ваша карьера?

 – Мой отец, Джон Кэррэдайн, был в США очень известным актером. Поэтому и я, и мои братья с детства мечтали о Голливуде. Но началась моя карьера в Нью-Йорке, где я играл на Бродвее, а уже после этого стал сниматься в кино и на телевидении. Мне грех жаловаться на судьбу. Ведь я единственный актер в мире, который снимался и у Мартина  Скорсезе, и у Ингмара Бергмана, и у Квентина Тарантино! За свои работы я был четыре раза номинирован на «Золотой Глобус». Причем последний раз в 2005 г., за фильм «Убить Билла – 2»!

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