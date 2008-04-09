«Динамит» лишился солиста
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Владимир ЖАРОВ ]
ГРУППА «Динамит» стала дуэтом – коллектив покинул Илья Данильченко. Напомним, он работал в группе с февраля 2004 года. Его взяли в команду на замену Леониду Нерушенко, который позднее разбился на мотоцикле, так и не успев дописать сольный альбом. По словам «динамитчиков», они не намерены брать кого-то на место Данильченко. Поэтому теперь в составе «Динамита» работают только Илья Дуров и Илья Зудин.
Сам Данильченко свой уход из коллектива пока не комментирует. Однако в светских кулуарах уже заговорили о его новой работе в другом известном коллективе – продюсера Игоря Матвиенко.
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