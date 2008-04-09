Валерий Николаев ушел в режиссеры

УЧАСТНИК шоу «Цирк» актер Валерий Николаев решил дебютировать в роли режиссера. В июне артист планирует приступить к съемкам многосерийного фильма под названием «Грязная работа». По признанию съемочной группы, киношка будет про запутанную жизнь частного детектива, которого сыграет сам Валерий Николаев. В настоящий момент идет кастинг актеров на другие роли.