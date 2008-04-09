Лада Дэнс получила орден
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Владимир ЖАРОВ ]
ЛАДА Дэнс, никогда прежде не получавшая высоких наград, была удостоена золотого ордена «Служение искусству», который получила в Кремле.
«Я всегда хотела, чтобы мой труд оказался оценен, но при этом не было обид, когда награды вручали другим исполнителям, – признается Лада. – И вот, наконец, настал и мой час».
После вручения певица в компании своих друзей отправилась отмечать событие в специально заказанный по этому случаю ресторан.
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