Лада Дэнс получила орден

ЛАДА Дэнс, никогда прежде не получавшая высоких наград, была удостоена золотого ордена «Служение искусству», который получила в Кремле.

«Я всегда хотела, чтобы мой труд оказался оценен, но при этом не было обид, когда награды вручали другим исполнителям, – признается Лада. – И вот, наконец, настал и мой час».

После вручения певица в компании своих друзей отправилась отмечать событие в специально заказанный по этому случаю ресторан.