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100 – счастливое или опасное число?

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Алла КУДИНОВА ]

100 – счастливое или опасное число?
На арене африканские львы Вероники и Алексея Пинко

 Постановку этого шоу главный режиссер цирка Леонид Костюк доверил артистам – своей дочери Дарье Костюк и Мураду Абдуллаеву. Режиссеры постарались по максимуму использовать все возможности Цирка на Вернадского. В результате получилась программа с очень сильным актерским составом, где один номер лучше другого, с полной сменой всех трех манежей – обычного, ледового и водного. Чего только стоят две кошки (дрессировщица Олеся Экк), которые, лежа на спинках, в бешеном темпе вращают лапками предметы, в том числе горящие палки! Никогда не подумаешь, что эти независимые животные могут работать с таким энтузиазмом! Кроме этого есть иллюзионные миниатюры и балетные композиции, которые, украшают спектакль, как блестки новогоднюю елку. Кому-то это может показаться наступлением гламура на манеж, но сегодняшний цирк уже не может ограничиться только демонстрацией трюков. Необходимо и красивое оформление. Здесь не разочаруются даже самые строгие зрители, потому что в программе есть то, что больше всего привлекает любителей цирка, – много животных. В этом смысле у Большого цирка оказались очень весомые аргументы, чтобы, не боясь потерь для бюджета, продлить программу еще на несколько месяцев.

 Кроме кошек в представлении присутствуют целых четыре больших номера с животными. Морские львы Николая Тимченко, африканские львы Вероники и Алексея Пинко, верблюды Эрика Исрафилова и попугаи Ирины и Владимира Городецких.

 Три морских льва похожи на знаменитую гайдаевскую троицу, у каждого свой характер и свое обаяние. Самый большой и толстый (Семен Семеныч весит 900 кг и уже пятнадцать лет выступает на манеже) похож на персонаж Моргунова Бывалого. Трюков он делает меньше остальных – ему лень, но зато с обворожительной важностью наблюдает за всем происходящим. Двое других, наоборот, наперебой стараются привлечь внимание зрителей, хлопая ластами и выполняя стойки без видимого указания дрессировщика. Кстати, они выступают на льду, а сам дрессировщик катается между ними на коньках.

 Африканские львы с явным удовольствием демонстрируют удивительную кошачью грацию. Верблюды, как лошади на свободе, неожиданно резво выполняют сложные фигуры и перестроения. А попугаи выступают в артистичной пиратской сценке. На водном манеже установлены островок и пирс, там живет пират. Попугаи – его талисманы. Иногда они выступают в роли вешалок – повиснув вниз головой, держат в клювах плащ и палку пирата. Услышав слово «орел», птицы расправляют крылья и хохолки.

 Яркий колорит спектаклю придают африканские акробаты. Движение у них в крови, поэтому все трюки выполняются с невероятной легкостью. Кажется, что им достаточно одного небольшого импульса, чтобы взлететь вверх. Также хороши акробаты на «мексиканских кольцах» и ковбои-наездники, которые демонстрируют редкую нынче женскую джигитовку.

 Заканчивается представление большим фонтаном, который бьет чуть не до самого купола, сопровождая поднимающийся зеркальный шар вместе с воздушной гимнасткой. Эффектно, эмоционально, ярко. Но самое интересное, что уже после представления, еще переживая недавние эмоции, вдруг понимаешь, что в программе вообще не было клоунов! Тех самых привычных коверных, которые обычно перебивают номера своими репризами. И что еще более удивительно – возникает мысль: нет их, и не надо! Программа настолько самодостаточна и разнообразна, что присутствие коверных, возможно, только перегрузило бы действие.

Хорошая новость!

 Как мы писали ранее, осенью прошлого года Большой цирк попал в неприятную ситуацию. По решению Правительства РФ его включили в программу приватизации, и появился риск, что Цирк на Вернадского может быть продан с молотка. По мнению руководства цирка, такое решение было непродуманным и, скорее всего, случайным. Несколько месяцев попытки разобраться в этом не давали никаких результатов. Теперь наконец-то дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки.

 Недавно прошло Согласительное совещание под руководством зампредседателя Правительства России А.Д. Жукова. Вопрос о Большом цирке рассмотрели более внимательно и пришли к выводу, что приватизировать его не надо. Протокол этого совещания вынесли на рассмотрение Правительства РФ и подготовили проект постановления об исключении цирка из программы приватизации.

Директор Леонид Костюк:
 – Я очень рад, что нас все же услышали! Эта история с приватизацией, скорее всего, была каким-то недоразумением. С точки зрения здравого смысла реальная польза от Большого цирка как культурного объекта очевидна. Страшно даже подумать, что он мог бы превратиться в торговый центр или казино. Так что большое спасибо газете «Аргументы неделi»! Ваше вмешательство не оставило равнодушными правитель ственных чиновников».

 Будем надеяться, что у этой истории будет хороший конец. Во всяком случае, все к этому идет.

 

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