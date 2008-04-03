Андрей Федорцов улучшает демографическую ситуацию

АНДРЕЙ Федорцов: Мы с Екатериной уже подобрали для будущей дочки имя – назовем Варенькой. Сейчас подыскиваем клинику, где бы мог появиться на свет наш первенец. То, что это будет питерский роддом, – решено окончательно. Все эти роды за границей – полная ерунда. У нас в России, а уж тем более в Питере, условия не хуже. А еще мы с женой читаем разные книги по этому вопросу, фильмы смотрим, собираем информацию.

Мои коллеги по «Ментам» уже готовят подарки. Например, Анастасия Мельникова собирается преподнести итальянскую колыбельку, в которой когда-то нянчила свою дочь Машу. Она берегла ее на случай рождения сына, но пока не пригодилась.

Катю я встретил на исторической родине, в деревне под Брянском, где гостил у бабушки, откуда и привез ее в Питер. До официального оформ­ления отношений у нас пока не дошло. Кстати, один ребенок у меня уже есть. Семь лет назад моя тогдашняя подруга Нонна родила сына Мишу – общаюсь с ним по выходным.