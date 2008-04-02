Покровский обзавелся «юбилейным трофеем»

Несмотря на то, что Макс Покровский в последнее время серьезно увлекся электронной музыкой и синтезаторами, про свое новое хобби – коллекционирование бас­гитар – тоже не забывает! На днях его коллекция пополнилась «юбилейным трофеем» – новеньким блестящим Fender Jazz bass – дорогой американской гитарой профессиональной ограниченной серии. Средняя стоимость такого инструмента около 7 тыс. долларов.

«Я покупаю только новые инструменты, – рассказывает Максим. – Это неправильно, но люблю новые вещи. Еще у меня есть пятиструнный Schecter Baron 5, Fender Precision, Modulus Flea Model и старенький «обрубок» – бас­гитара с обратной механикой. Ее сделал много лет назад мастер из Мытищ. На удивление, она жива до сих пор!» На сегодняшний день в «гитарной коллекции» Максима Покровского насчитывается 25 инструментов. Но артист заверяет, что это не предел, и уже через несколько месяцев количество его трофеев может перевалить за сотню.

Не исключено, что в ближайшее время новенькую бас­гитару Покровского его поклонники смогут увидеть не только на рядовых концертах группы, но и в новом видеоклипе музыканта на его первый сольный сингл «Шопинг»!