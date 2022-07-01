Алла Пугачева с детьми переехала из Кесарии в Юрмалу, их заметили там поклонники

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1 июля 2022, 15:26 Источник: СтарХит

фото: Andrey Zima, Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева, уехавшая с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой в Израиль, переехала в Латвию. Поклонники заметили Примадонну с двойняшками в Юрмале.

Алла Борисовна спокойно прогуливалась вдоль побережья. Главы звездного семейства рядом не было. Вероятно, Максим Галкин пока в Израиле.

У юмориста проходят выступления по Израилю. О том, что концерты в Латвии запланированы на август, он писал в соцсетях.

У Гарри и Лизы - каникулы. Когда Алла с детьми улетела в Юрмалу, Галкин не писал.

Алла Пугачева и раньше много лет летом посещала Юрмалу. В этом регионе Латвии живет Лайма Вайкуле и некоторые артиста приобрели недвижимость на берегу Балтийского моря.

Примадонна недавно проинформировала СМИ, что она и дети вернутся в Россию к началу нового учебного года, к 1 сентября.