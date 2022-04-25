Юмористка Елена Борщева заявила, что концентрация на себе помогает справиться с ревностью

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25 апреля 2022, 13:46 Источник: teleprogramma.pro

Елена Борщева, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Известная российская юмористка Елена Борщева в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 25 апреля, рассказала, как справиться с ревностью в отношениях.

Елена Борщева отметила, что если человек испытывает ревность, то ему следует "отстать от партнера" и заняться собой.

Юмористка в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнила, что можно научиться чему-то новому, посетить места, где раньше не бывал, изменить круг знакомых. Борщева убеждена, что если человек будет самодостаточным, успешным и красивым, то возлюбленный или возлюбленная никуда не уйдет.