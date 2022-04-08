Шаляпин о лидере «Машины времени»: Макаревич рядовой представитель шоу-бизнеса, «самопровозглашенная интеллигенция»

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8 апреля 2022, 14:19 Источник: Тeleprogramma.pro

Прохор Шаляпин, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин назвал позором и провалом высказывания музыканта, в свое время лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича. Шаляпин выразил мнение, что Макаревич не бог, а рядовой представитель шоу-бизнеса.

Артист раскрыл, что сегодня в народе таких называют "самопровозглашенная интеллигенция". В беседе с Teleprogramma.pro Прохор Шаляпин сказал: "Где бы сегодня были все эти «великие таланты», если бы не страна и народ. Именно они кормили музыкантов, подобных Макаревичу, а тот теперь в ответ поносит и ненавидит русских".

Комментируя нелестное высказывание Макаревича о всех россиянах, которые находятся в родной стране, защищая знаменитостей, которые уехали из России, Шаляпин заявил, что эти господа от своей пресыщенности и былой вседозволенности слишком много на себя берут". "Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас… Потому что Россия — они, а не вы", - сказал Макаревич, имея в виду Пугачеву, Галкина, Хаматову и рок-певицу.

"Они не понимают, что уже ни к какой русской культуре, ни к какому искусству они отношения не имеют. Потеряли на это право. И вряд ли история оставит теперь добрую память об этих людях, этих фамилиях", - высказался Шаляпин. "Уехали и уехали — скатертью дорожка. Но знаете что — государство, может, вас и простит, а вот народ — никогда", - заключил артист.