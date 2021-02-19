Жуков рассказал, почему закрыл бар

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19 февраля 2021, 18:26

фото: Сергей Жуков, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский певец Сергей Жуков рассказал, почему он был вынужден закрыть собственный ресторан "Руки Вверх!", который был назван в честь поп-группы, солистом которой он является.

По признанию Жукова, он прекратил работу заведения из-за постоянных вечеринок резидентов Comedy Club. Особенно отличался Демис Карибидис. Ресторан Жукова для него открывали даже в 4 утра. После этого пьяный Карибидис начинал в заведении рвать салфетки и кидать их, мотивируя тем, что ему грустно.

Певец понял, что открыть заведение рядом с Кремлем было неудачным бизнес-решением. После очередного ночного кутежа пришли "органы" и сказали, что "так близко к центру Вселенной нельзя развлекаться всю ночь. Поэтому давайте-ка здесь будет какая-нибудь хинкальная". Об этом Жуков рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Карибидиса и КВНщиков Сергей не винит, ведь впереди у музыканта предстоит открытие еще 100 заведений по всей России.

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