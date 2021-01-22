Лаборатории АО «Транснефть – Урал» провели больше 630 тысяч испытаний проб нефти

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22 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой АО "Транснефть - Урал"

В течение прошлого года лаборатории компании «Транснефть – Урал» совершили более 630 тысяч испытаний проб нефти и нефтепродуктов.

Высокая точность исследований обеспечивается благодаря современному оборудованию. Так, в лаборатории поступили приборы для исследования нефти в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза. Новые анализаторы хлора и фракционного состава нефти позволили сократить время проведения испытаний на содержание массовой доли органических хлоридов в нефти с 4 до 1,5 часов, снизить расход дорогостоящих реактивов.

Анализаторы чистоты жидкости (счетчики частиц) дают возможность определять размер и количество абразивных частиц в дизельном топливе по стандарту ASTMD 7619-17. Это обеспечивает необходимый контроль топлива при транспортировке по магистральным трубопроводам для подтверждения его соответствия требованиям стран Евросоюза, импортирующих российское дизельное топливо. Также приобретены аппараты для определения температуры вспышки топлива, автоматические плотномеры, кулонометрические анализаторы влажности, спектрофотометр для определения концентрации железа в автомобильном бензине и другая аппаратура.

Сотрудники лабораторий постоянно повышают свою квалификацию. Испытания проводятся круглосуточно по утвержденным на предприятии графикам, что дает возможность контролировать качество нефти и нефтепродуктов, принимаемых от поставщиков, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов предприятия и сдаваемых грузополучателям.