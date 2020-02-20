Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал лицо без татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой показал подписчикам бледное после сведения татуировок лицо. Фотографию с преображением Денис Шальных разместил на своей официальной странице в Instagram.
Шальных принял участие в эксперименте, который запустили студенты РГГУ. Он согласился с помощью грима скрыть все рисунки с лица. Этого требовали условия проекта, запущенного учащимися учебного заведения.
"Прикольно получилось. Мешков под глазами, правда, не хватает. И бледновато вышло. Но я только за! Вообще позитивно зарядился от студентов, которым реально интересно учиться, и они супер стараются".
А недавно известный российский актер Павел Прилучный поделился с поклонниками кадрами со съемочной площадки новой кинокартины. Как стало известно, артисту придется похудеть до 39 кг ради этой роли.
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