Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал лицо без татуировок

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20 февраля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Сын известной актрисы Елены Яковлевой показал подписчикам бледное после сведения татуировок лицо. Фотографию с преображением Денис Шальных разместил на своей официальной странице в Instagram.

Шальных принял участие в эксперименте, который запустили студенты РГГУ. Он согласился с помощью грима скрыть все рисунки с лица. Этого требовали условия проекта, запущенного учащимися учебного заведения.

"Прикольно получилось. Мешков под глазами, правда, не хватает. И бледновато вышло. Но я только за! Вообще позитивно зарядился от студентов, которым реально интересно учиться, и они супер стараются".



А недавно известный российский актер Павел Прилучный поделился с поклонниками кадрами со съемочной площадки новой кинокартины. Как стало известно, артисту придется похудеть до 39 кг ради этой роли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Шальных (@tdbndie)18 Фев 2020 в 1:27 PST