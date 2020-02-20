Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал лицо без татуировок

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал лицо без татуировок
фото: Instagram

Сын известной актрисы Елены Яковлевой показал подписчикам бледное после сведения татуировок лицо. Фотографию с преображением Денис Шальных разместил на своей официальной странице в Instagram.

Шальных принял участие в эксперименте, который запустили студенты РГГУ. Он согласился с помощью грима скрыть все рисунки с лица. Этого требовали условия проекта, запущенного учащимися учебного заведения.

"Прикольно получилось. Мешков под глазами, правда, не хватает. И бледновато вышло. Но я только за! Вообще позитивно зарядился от студентов, которым реально интересно учиться, и они супер стараются".

А недавно известный российский актер Павел Прилучный поделился с поклонниками кадрами со съемочной площадки новой кинокартины. Как стало известно, артисту придется похудеть до 39 кг ради этой роли.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Денис Шальных (@tdbndie)18 Фев 2020 в 1:27 PST

АС

//картина дня

Непознанное

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Елена Драпеко оценила шансы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова стать депутатом. Она считает, что время уже упущено и сейчас избирателей не привлекают эпатажные…

//новости ан

//новости ан

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот который якобы мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан