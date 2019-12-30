Жена дизайнера - создателя коллекции для движения «Команда Путина» монтировкой разгромила лифт

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30 декабря 2019, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В СМИ появилась запись, на которой запечатлена женщина, которую называют женой модельера Дмитрия Шишкина. Он стал известен в том числе и тем, что создает коллекции для движения PutinTeam — «Команда Путина».

На записи с камер наблюдения видно, как женщина, в руках которой находится монтировка, несколько раз бьет по панели лифта. По предварительной информации, инцидент произошел в доме, где проживает дизайнер. Свидетелем такого неожиданного поведения стала и лифтер, которая находилась в непосредственной близости от женщины.

Видео дебоша удалено из YouTube. Статьи о приступе безумия Юлии Шишкиной стерты из СМИ.