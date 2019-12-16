Егор Дружинин рассказал о работе с Примадонной:

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16 декабря 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева, Егор Дружинин, фото: Instagram

Известный хореограф Егор Дружинин работал со многими звездами. По его словам, самая требовательная из них - Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, "художник, который постоянно находится в поиске".

Один из недавних совместных проектов Дружинина и Пугачевой - ее концерты, которые прошли в Москве и Минске. Хореограф признается, что работать с Примадонной сложно, и это - "не то слово", передает StarHit.

"Пока ты не добьешься результата, который ей нужен - не закончишь", - отметил постановщик. По его словам, Алла Борисовна всегда пытается довести итоговый результат до совершенства, четко зная, чего именно хочет.

"Но она никогда не говорит, что ты для этого должен сделать, потому что она уважает в тебе художника тоже", - поведал Дружинин на передаче радио Energy "Морозова ХЗ-шоу", подчеркнув, что певица лишена пафоса.

Алла Пугачева может похвалить человека, однако, если кто-то "не выводит", могут быть и неприятности: "Она не матерится, но, знаете, лучше бы материлась. Иногда одного ее взгляда достаточно", - подытожил хореограф.