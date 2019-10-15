//Шоу-бизнес 13+

15 октября 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Дубцова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Бывшая продюсер Ирины Дубцовой предположила, что артистка закрутила роман с "очередным магнатом", и новый возлюбленный певицы оплатил их отдых на Мальдивах. Дубцова обычно весной, когда в Москве начинается цветение деревьев, летает на Мальдивы с сыном, и проводит на райских островах довольно длительное время.

Ирина обычно сама выкладывает в Инстаграм фото с отдыха. Недавно певица показала новую серию пляжных снимков, запечатлена на фото она одна. Ирина Дубцова поделилась новостью о том, что сейчас находится в прекрасном состоянии влюбленности, которое вдохновляет ее сочинять новые песни. Имя возлюбленного певица не раскрыла.

Поклонникам звезды интересно, кто же стал избранником Дубцовой.

Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая с Ириной во времена "Фабрики звезд", заявила, что бойфренд артистки, скорее всего, является очень состоятельным человеком. Такое заключение Олеся сделала после отдыха Ирины на Мальдивах: "Нашла очередного магната. Чтобы она сама платила за такие поездки? - да никогда в жизни!" Сазыкина считает, что вряд ли Ирина счастлива". "Поэтому и не афиширует личную жизнь", — цитирует Олесю Сазыкину "ЭГ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)23 Сен 2019 в 7:32 PDT