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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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СМИ утверждают, что Заворотнюк выписали из больницы в Москве

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ утверждают, что Заворотнюк выписали из больницы в Москве
фото: pixabay.com

Источники утром во вторник, 8 октября, сообщили, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна.

Согласно некоторым данным, Анастасию выписали из столичной клиники несколько дней назад, передает портал Gazeta.ru информацию канала Mash.

Уточняется, что Заворотнюк по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а выписка связана с тем, что актрису будут лечить в другом медицинском учреждении. Официальных подтверждений этих сообщений к настоящему моменту не поступало. Родственники актрисы держат в секрете информацию о ее здоровье, а поклонники теряются в догадках и рассчитывают на скорое выздоровление звезды.

ЕТ

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