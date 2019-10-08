СМИ утверждают, что Заворотнюк выписали из больницы в Москве

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8 октября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Источники утром во вторник, 8 октября, сообщили, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна.

Согласно некоторым данным, Анастасию выписали из столичной клиники несколько дней назад, передает портал Gazeta.ru информацию канала Mash.

Уточняется, что Заворотнюк по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а выписка связана с тем, что актрису будут лечить в другом медицинском учреждении. Официальных подтверждений этих сообщений к настоящему моменту не поступало. Родственники актрисы держат в секрете информацию о ее здоровье, а поклонники теряются в догадках и рассчитывают на скорое выздоровление звезды.