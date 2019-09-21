Дженнифер Лопес наповал сразила поклонников элегантным нарядом в розовых тонах

//Шоу-бизнес 13+

21 сентября 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес наповал сразила поклонников своим элегантным нарядом в розовых тонах. Звезда выбрала необычный комплект для показа в рамках недели моды в Милане.

Папарацци сфотографировали Дженнифер, когда она направлялась на мероприятие. На Лопес были полупрозрачная блуза, широкие брюки и нестандартная шляпа – все оттенка пыльной розы. В качестве аксессуара певица выбрала серую сумку. Образ она дополнила макияжем в пастельных тонах.

Многие отметили, что Лопес, справившая недавно полувековой юбилей, находится в прекрасной форме и может дать фору даже юным девушкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @celebsbrands20 Сен 2019 в 12:28 PDT