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Дженнифер Лопес наповал сразила поклонников элегантным нарядом в розовых тонах
21 сентября 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес наповал сразила поклонников своим элегантным нарядом в розовых тонах. Звезда выбрала необычный комплект для показа в рамках недели моды в Милане.
Папарацци сфотографировали Дженнифер, когда она направлялась на мероприятие. На Лопес были полупрозрачная блуза, широкие брюки и нестандартная шляпа – все оттенка пыльной розы. В качестве аксессуара певица выбрала серую сумку. Образ она дополнила макияжем в пастельных тонах.
Многие отметили, что Лопес, справившая недавно полувековой юбилей, находится в прекрасной форме и может дать фору даже юным девушкам.
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