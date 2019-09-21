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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Пользователи сети раскритиковали фигуру Виктории Дайнеко в бикини

21 сентября 2019, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи сети раскритиковали фигуру известной певицы Виктории Дайнеко в крошечном бикини. Артистка опубликовала две фотографии из примерочной магазина и попросила помочь ей выбрать купальник.

Фолловеры Виктории порекомендовали ей не покупать никакой купальный костюм, поскольку ни один из них не подчеркивает достоинства ее фигуры. Многие посоветовали Дайнеко "начать нормально питаться", поскольку, по их мнению, певица слишком худая. Некоторые поинтересовались, зачем выбирать бикини, которые делают линию декольте непривлекательной. 

Сама Виктория не считает себя чересчур худой и довольно часто публикует снимки, на которых она позирует в купальниках.

 

 
 
 
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Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)19 Сен 2019 в 11:38 PDT

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