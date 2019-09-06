Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон скончался в Москве на 72-м году жизни. Прощание с музыкантом состоится в понедельник, 9 сентября, в морге больницы № 64. Прощание начнется в 9 часов. Гражданская панихида пройдет в крематории Хованского кладбища в 10 часов.

Сообщение о смерти артиста подтвердила его сноха (жена сына) Татьяна Путру, - передает АГН "Москва". По ее словам, у него была онкология неизвестного типа. Татьяна рассказала, что онкологическое заболевание было диагностировано в конце июля, но где конкретно - не смогли выяснить. Болезнь буквально за месяц "свалила" музыканта.

Юрий Петерсон родился 24 апреля 1948 года в Риге. Он окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории. Петерсон играл на нескольких музыкальных инструментах, владел кларнетом, флейтой, саксофоном, аккордеоном, фортепиано, гитарой.

В 1968 году Петерсона пригласили в Москонцерт, а через четыре года он начал выступать в ВИА "Самоцветы". Музыкант также выступал в ансамблях "Пламя" и "Веселые ребята".

В репертуаре Юрия Петерсона были песни: "Снег кружится", "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду", "Не повторяется такое никогда".