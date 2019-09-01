60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

Знаменитый российский певец Александр Малинин поразил поклонников своей прекрасной физической формой. В ноябре текущего года артисту исполнится 61 год, однако мало кто мог бы дать ему этот возраст.

Александр предпочитает активный отдых и даже во время отпуска, который он с семьей проводит в Италии, занимается спортом. На новом снимке Малинин позирует в спортивной экипировке рядом с велосипедом. Подписчики отметили, что певец не зря дает своему телу физические нагрузки – мужчина выглядит очень подтянутым.

Отметим, что супруга Александра Эмма поддерживает его и в свои 57 лет ведет не менее активный образ жизни.