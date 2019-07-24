Ксения Собчак опубликовала фото, как она целует Константина Богомолова в день его рождения

Ксения Собчак была рядом со своим возлюбленным Константином Богомоловым в его день рождения. 23 июля театральному режиссеру исполнилось 44 года. Любимая женщина Богомолова телеведущая Ксения Собчак написала ему поздравление в сети - строки из песни Наташи Королевой "Маленькая страна". А ее поцелуй запечатлен на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)23 Июл 2019 в 4:35 PDT

"Есть за горами, за лесами маленькая страна, там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна, там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет! ", - подписала видео Ксения и поставила хештеги "моя Жар-птица", "поймала за хвост", "с днем рождения", "стихи о любви". "Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым" - честно ответил Богомолов.

Судя по видео, пара в этот день находилась не в Москве и вообще не в России. Подписчики догадались - Узбекистан.

"Костя, мой дорогой Друг, с днём рождения!!! Будь счастлив!!!" - поздравила режиссера, худрука театра на Малой Бронной Светлана Бондарчук.