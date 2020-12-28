Ректорское счастье или послесловие к Дню энергетика

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28 декабря 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: cоцсети

В армии популярна шутка: «Генерал — это не звание или должность. Генерал – это счастье!». Синекура в виде ректорской должности, видимо, сродни генеральскому счастью.

Хорошая зарплата и перспективы ее неформального увеличения, вес в обществе, полная безответственность за результаты деятельности – и это всего лишь часть выпавшего ректорского счастья в России сегодня. А если еще передать «свой» вуз по наследству, как говорится, «все в семью»?! Так сегодня устроено ректорское счастье в большинстве российских ВУЗов. Доходы в 10 и более раз выше, чем у заведующих кафедрами, а ответственность перед Ученым советом, профессорско-преподавательским составом – основной интеллектуальной и производительной силой университета - минимальная. Важно, чтобы работодатель – Минобрнауки был доволен. Налицо – явные признаки феодальных отношений. Во главе суверен – ректор, а все остальные - его подданные, включая выдающихся ученых и преподавателей: членов РАН, заведующих кафедрами и профессоров, составляющих элиту университета. Во все времена именно элита обеспечивала и обеспечивает, развивает бренд и авторитет университета в стране, и в мире. Классическим примером сегодняшних феодальных отношений в российских университетах является когда-то легендарный Московский энергетический институт (МЭИ), который сегодня гордо именуется Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Ректор Университета Николай Дмитриевич Рогалев в своей работе руководствуется принципом: «МЭИ – это я». Все несогласные с такой постановкой преследуются и, при первой возможности, изгоняются из института. В недалеком прошлом коллектив МЭИ, состоявший из единомышленников, стремительно превращается в коллектив служивых для достаточно одиозной группы руководителей института во главе с ректором. Попробуем кратко перечислить некоторые примеры, позволяющие сделать столь серьёзное заключение.

В ноябре 2019 года Рогалев баллотировался в члены-корреспонденты РАН, по специальности «энергетика». Однако он не был поддержан даже своим научным руководителем по кандидатской диссертации акад. РАН Э. П. Волковым. Наоборот, редкий случай на выборах, Э.Волков выступил категорически против его кандидатуры и дал низкую оценку его научной деятельности в последние годы, и его некорректному отношению к научным сотрудникам кафедры, которой Волков ранее руководил. Кандидатуру Рогалева не поддержали также члены РАН - сотрудники МЭИ, за что и поплатились. Месть ректора была немедленной. Через месяц из МЭИ были изгнаны: член-корр. РАН д.т.н., проф. Е.В. Аметистов (ректор МЭИ с 1990 по 2005 г.); акад. РАН д.т.н., проф. Клименко А.В. (проректор МЭИ с 1990 по 2004 г., директор института проблем энергетической эффективности с 2000 по 2011 г.). Потерял должность заведующего ключевой кафедрой МЭИ «Теоретические основы электротехники» чл.-корр. РАН, д.т.н., проф., П.А. Бутырин. На смену его пришел сотрудник, имеющий ученое звание только доцента, но самое главное - малосведущий в тематике кафедры. Первым проректором МЭИ, видимо с подачи Рогулева, было предложено член-корр. РАН, д.т.н. проф. А.В. Дедову оставить занимаемый им пост директора института тепловой и атомной энергетики без предъявления каких бы ни было внятных претензий по работе.

В начале 2021 года покидает МЭИ ещё один выдающийся ученый чл.-кор. РАН. д.т.н. проф. В.В. Клименко, в 2020г. в его научной лаборатории Рогалев сократил всех научных сотрудников.

Отчего-то в последние годы, естественно по чистой случайности, завкафедрами в МЭИ становятся молодые и зависимые от воли начальства кандидаты наук без особых научных заслуг, сменяющие серьезных, а потому самодостаточных ученых. Результат такой кадровой политики налицо - сегодня в МЭИ половиной кафедр руководят кандидаты наук. Феодальный порядок доминирует.

Так потерял должность завкафедрой низких температур известный ученый д.т.н., проф. А.С. Дмитриев

Другие примеры: каф. Промэлектроники, ТОТ, низких температур, АСУ ТП. В большинстве случаев нынешние руководители кафедрами, кандидаты наук не обладают нужным для этой должности научным и педагогическим авторитетом. Их пребывание в таком качестве и материальное благополучие напрямую зависит от доброго отношения ректора. То же, если не в большей степени относится к директорам институтов. Из 12 директоров только двое доктора наук.

В университете происходят малопонятные изменения в структуре научных и образовательных подразделений. Например, в 2020 г. в Институте проблем энергоэффективности (ИПЭЭФ) ликвидированы, как структурные подразделения: научно-технический и инновационный центр энергосберегающей техники и технологий (НТИЦ ЭТТ) и научно-исследовательская лаборатория глобальных проблем энергетики (НИЛ ГПЭ) — два научных подразделения, которые по своим показателям относились к числу лидеров в МЭИ. По итогам 2019 г. объем научных исследований, приходящейся на одного штатного сотрудника в этих подразделениях, составил 3,75 и 2,93 млн. руб. при среднем по университету значении 1,31. Самых эффективных сократили, потому что руководители не брали под козырек Рогулева.

Всякий, кто при появлении ректора целиком и полностью не разделяет его мнение, попадает в опалу. Многие были вынуждены оставить свои должности, или вообще покинуть МЭИ.

Есть известная закономерность, подмеченная еще древними: первоклассный руководитель собирает вокруг себя первоклассных заместителей и помощников, второклассный – третьеклассных, не любят и не хотят, чтобы рядом были хотя бы равные им. Слабые руководители окружают себя еще более слабыми. Отточенному уму нужен равный партнер, а ум ленивых хочет ещё более ленивых и слабых. Это сегодня особенно расцвело в российских государственных структурах, высшей школе и т.д. Там где нет спроса, там и нет ответственности за результат. Среди тех, кого Рогалев убрал с должности или уволил, следует отметить:

- проректор д.т.н., проф. Росляков П.В.;

- проректор Рагуткин В.А.;

- проректор к.т.н., проф. Гречихин В.А.

(Можно с уверенностью сказать, что преждевременный уход из жизни В.А.Рагуткина и В.А.Гречихина связаны с их травлей Н.Д.Рогалевым)

- помощники ректора Самсонов И.С., Никитин А.А.;

- начальник отдела кадров Баранова Е.Ю.;

- начальник Управления по работе со стратегическими партнерами МЭИ, Президент Фонда развития МЭИ к.т.н., доц. Кузнецов В.Н. (Восстановлен на работе 08.10.20 по решению Лефортовского суда г. Москвы.).

- директор Дома культуры Маркин В.Н;

- директор ТЭЦ МЭИ Серегин В.А.

Отдельного упоминания заслуживает история с «Издательским домом МЭИ» и лично с его руководителем д.т.н., проф. Г.Яньковым. Надуманные клеветнические обвинения в адрес Г.Янькова так и не были ничем подкреплены, попытка привлечь для его преследования компетентные органы провалилась. Тот урон, который был нанесен университету в результате разрыва связей университета с ведущим в стране издательством в области энергетики и смежных специальностей, можно проиллюстрировать провалом по числу изданий и их качеству, который произошел после отлучения издательства. В течение трех лет ежегодно менялись директора структурного подразделения МЭИ «издательство МЭИ». Общий объем научно-педагогической литературы упал почти в 4 раза, число наименований, выпускаемых вновь образованным издательством МЭИ, уменьшилось в 3 раза и до сих пор не восстановлено. Характерно, что несмотря на строжайшие запреты со стороны руководства МЭИ, профессора и преподаватели МЭИ по-прежнему находят возможности работы именно с «Издательским домом МЭИ».

Список легко продолжать, но стоит ли… Можно, конечно, сказать, что не сработались, не соответствуют высочайшим требованиям, не оценили мудрости руководства.

А теперь, к чему в результате сегодня пришел МЭИ.

Есть объективные показатели состояния вуза, например, рейтинги. Так как они ныне наше все, то взглянем и на них. Налицо «выдающиеся достижения». В серьезных международных (QS, Times Higher Education, Шанхайский) МЭИ практически не замечают. Так иногда по отдельным позициям он мелькает в 3-ей тысяче. В национальном рейтинге университетов МЭИ постоянно теряет свои позиции, так в 2019 г. он спустился на 45-47 место с 30-31 места в 2015 г., а по результатам опроса ВЦИОМ, опубликованном в январе с.г., МЭИ вообще не упоминается в списке наиболее престижных ВУЗов. По данным Высшей школы экономики по качеству принятых абитуриентов в 2020 году МЭИ оказался на 201 месте среди вузов и их филиалов. И уж совсем оглушительным оказался итог министерской оценки научной деятельности МЭИ в декабре 2019 г. – когда-то ведущий вуз страны отнесен ко второй категории! Как тут не вспомнить о том, что рыба гниет с головы?

Откровенные провалы МЭИ отнюдь не мешают его ректору быть в лидерах среди своих коллег по размеру доходов за год. Здесь не в пример рейтингам МЭИ Н.Рогалев занимает куда более высокие места. По итогам 2018 г. он вошел в десятку самых высокооплачиваемых ректоров государственных вузов, оставив позади ректоров таких «второстепенных» вузов, как Московский и Петербургский университеты.

Нельзя не отметить, что Николай Дмитриевич постоянно находится в заботах о будущем МЭИ. Уже сейчас он готовит себе достойную замену в лице сына. Рогалев-младший стремительно движется вверх. Написание докторской диссертации при активной поддержке специально приставленного дядьки-наставника; защита в совете МЭИ, где папа один из членов (попробовал бы кто-нибудь пикнуть!); пост заведующего кафедрой притом, что любимый сын отправлен на постоянную работу в Петербург набираться ума-разума; особые условия для кафедры сына. Ну как не порадеть родному человечку?

Есть хорошая поговорка: «Каков поп, таков приход». Увы, это относится не только к религиозным организациям. Может быть, пора Минобрнауки подумать о замене настоятеля. А то ведь нынешний совсем угробит университет. Негоже, когда люди с такими моральными качествами руководят преподавателями, профессорами и настоящими учеными.

От редакции. Благоразумно предвидя взрыв праведного гнева, мы готовы предоставить место для цензурного ответа. Но продолжим изучать ситуацию в МЭИ, ведь Россия великая энергетическая держава? Значит нужны великие энергетики …