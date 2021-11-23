Эксперт Ирина Нагайцева о ценах на продукцию в преддверии Нового года

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23 ноября 2021, 22:31

pixabay.com

Большинство россиян уже начинают задумываться над новогодним домашним меню, что приводит к новым скидкам в магазинах. Как рассказала представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева «Вечерней Москве», поставщики зарабатывают на объемах продаж, которые увеличиваются в несколько раз.

«Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат. Это значит, что цены на тот или иной продукт сегодня в большинстве случаев мало отличаются от цен на него в декабре. В особенности если речь идет о продукции длительного срока хранения», — сказала Нагайцева.



Она подметила, что в последние годы значительное количество продуктов для праздничного стола реализуется по промоакциям. Увеличение продаж с высокими скидками соответствует тренду низкой покупательной способности населения. Алкогольная же продукция подорожает к Новому году на 15%.

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