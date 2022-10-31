При строительстве магистрали Москва – Казань раскопано 25 памятников археологии

Аргументы Недели → Недвижимость 13+

31 октября 2022, 20:21 Татьяна САВКИНА Источник: Институт археологии РАН

Археологические исследования в зоне строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» стали одним из крупнейших по масштабу и значимости археологических проектов. В ходе спасательных археологических работ в 2021–2022 гг изучено 25 памятников археологии различных эпох, общая площадь раскопок составила более 18 га. В ходе раскопок археологи собрали более 370 тыс. археологических находок.

Исследование памятников на широкой площади позволило реконструировать пространственную организацию поселений, динамику их развития, культуру и быт населения этих мест в эпохи мезолита и бронзы, Средневековья и Нового времени. Полный охват раскопками территорий памятников археологии стал подлинным прорывом в археологическом изучении центра Европейской России.

«26 поселений раскопано в зоне строительства автотрассы между Москвой и Казанью, найдены уникальные вещи X–XII вв. Если бы не строительные работы, мы бы эти вещи никогда не обнаружили. При этом мы ни на день не замедлили строительство: если раскопки хорошо организованы, то идут быстро. Строительство стало мощным стимулом для развития науки, и наши находки, как и дороги, соединяют разные эпохи и локации нашей страны», – отметил директор Института археологии РАН, доктор исторических наук Н.А. Макаров.