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Мясокомбинат на могилах героев

Расследование «Аргументов недели» о деятельности смоленского коммуниста - депутата Алексея Павлова

, 12:42

Мясокомбинат на могилах героев
Депутат Алексей Павлов, фото с сайта vyazmanews.net

«Аргументы недели» неоднократно писали о деятельности смоленского коммуниста - депутата Алексея Павлова. Сегодня мы публикуем проведённое совместно с нашими смоленскими коллегами видеорасследование «Мясокомбинат на могилах героев», продолжающее тему неоднозначной деятельности депутата - коммуниста - латифундиста. Опубликованные в расследовании материалы вызывают серьёзную обеспокоенность моральным состоянием нашего общества, отношением к истории и народному подвигу в годы Великой Отечественной войны.

Город Вязьма - место кровопролитных и во многом судьбоносных боев, что придаёт ещё большую значимость этому расследованию. Редакция «Аргументов недели» надеется, что руководство города и Смоленской области даст предоставит свои комментарии.

МК

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