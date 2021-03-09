«Аргументы недели» неоднократно писали о деятельности смоленского коммуниста - депутата Алексея Павлова. Сегодня мы публикуем проведённое совместно с нашими смоленскими коллегами видеорасследование «Мясокомбинат на могилах героев», продолжающее тему неоднозначной деятельности депутата - коммуниста - латифундиста. Опубликованные в расследовании материалы вызывают серьёзную обеспокоенность моральным состоянием нашего общества, отношением к истории и народному подвигу в годы Великой Отечественной войны.
Город Вязьма - место кровопролитных и во многом судьбоносных боев, что придаёт ещё большую значимость этому расследованию. Редакция «Аргументов недели» надеется, что руководство города и Смоленской области даст предоставит свои комментарии.
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