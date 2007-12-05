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Киев вновь «зацветает»

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 ПЕРЕД голосованием по его кандидатуре член ющенковской «Нашей Украины» И. Плющ заявил, что он против соглашения с г-жой Тимошенко. Однако в бюллетень для голосования в итоге была включена лишь кандидатура Яценюка. В. Янукович, В. Литвин и коммунисты, как и сам И. Плющ, покинули зал заседания и не стали участ­вовать в голосовании. Все остальные тимошенковцы и ющенковцы отдали голоса Яценюку, который в итоге набрал 227 голосов. Первой вручила ему букет оранжевых роз сама Тимошенко.

 6 декабря состоится такое же голосование по Тимошенко. В Киеве ходят разговоры, что она может «купить» 5–6 депутатов из блока Литвина. Либо постами в своем правительстве, либо деньгами (в таких случаях речь идет о миллионах долларов за каждый недостающий голос). К числу таких депутатов относят ставленников бизнес-группы В. Хмельницкого и А. Иванова (совладельцы «Запорожстали», киев­ской недвижимости, земли и предприятий ЖКХ). Сам В. Хмельницкий – личность довольно интересная: в 2006 г. он избирался в Раду от блока Тимошенко, сейчас же – от партии Януковича. Но связей с Юлией Владимировной, как говорят, не порвал, а также умудрился провести тех самых 5–6 депутатов по списку Литвина.

 В то же время есть и несколько твердых противников Тимошенко внутри ющенковской «Нашей Украины». Кроме И. Плюща это бывший премьер Ю. Ехануров, опубликовавший недавно статью против Тимошенко, обвинив ее в «опасном социал-популизме». Кроме того, есть среди нашеукраинцев и группа бизнесмена В. Балоги, куда входят такие депутаты, как И. Криль и В. Петевка, – они считают, что премьером должна быть техническая фигура, не заинтересованная в политических кризисах. Они готовы проголосовать за Тимошенко, если она поклянется не выдвигаться в президенты.

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