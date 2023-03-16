Эксперт Перенджиев: Киев готовится начать контрнаступление через два месяца

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Источник: Pravda.Ru

Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины готовятся приступить к контрнаступлению через два месяца, а анализ обстановки показывает, что возможным направлением может стать Мелитополь или Крым. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал член экспертного совета организации «Офицеры России», военный эксперт Александр Перенджиев.

Согласно словам политолога, ключевым словом в риторике киевской власти является не «контрнаступление», а «дайте оружия и денег». Как отметил специалист, США уже начали подавать сигналы Украине о том, что время безвозмездной помощи заканчивается, поэтому за будущие поставки вооружения надо будет платить.

Перенджиев также добавил, что контрнаступлением Киев собирается расплатиться за помощь со странами Запада.

«Будут они наступать, бросать людей в топку, еще больше жертвовать своими гражданами только лишь для того, чтобы доказать Западу, что они нужны ему», - заключил эксперт.