ЗакС Петербурга уволит более 30 депутатов за прогулы

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Елена Соколова

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Глава Комитета территориального развития Чечина отметила, что многие из них покинули Россию.

Депутат от «Единой России» Константин Чебыкин в рамках часа муниципальных образований в Санкт-Петербурге поднял вопрос о дальнейшей судьбе депутатов муниципальных советов, уехавших за границу.

Глава Комитета территориального развития города на Неве Наталья Чечина заявила, что народных избранников, которые «прекратили всякое общение» с гражданами Петербурга более 30 человек. По ее словам, многие из них «участвуют в митингах» и «критикуют нашего президента», находясь на территории западных государств и стран ЕС.

Чечина отмечает, что, в соответствии с новым федеральным законодательством, депутатов, которые пропускают заседания без уважительных причин, можно лишать полномочий. Хотя некоторые из уехавших пытаются проводить заседания из-за рубежа, такие мероприятия являются нелегитимными.