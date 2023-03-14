Лавров: Запад навязывает войну России

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Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Западные страны навязывают Москве войну, так как считают, что Россия является препятствием на пути к их доминированию в мире, хотя это не так, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.

«Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, а это совсем не так. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, уже Азия - это та территория, где он (Запад) должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что нацизм опять необходим Европе, чтобы направить его против России.