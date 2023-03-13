Политолог Макеева: «Обсуждать судьбу Украины российский президент должен с Джо Байденом, а не с Владимиром Зеленским»

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Источник: Федеральное Агентство Новостей

MFA Russia / globallookpress.com

Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказала, что президент России Владимир Путин должен обсуждать судьбу Украины не с Зеленским, а с американским лидером Джо Байденом.

Согласно словам эксперта, статус России заведемо выше статуса Украины, поэтому для Кремля переговоры о дальнейшей судьбе страны возможны только в контексте абсолютной капитуляции киевской власти, а не нахождении компромиссов.

По мнению Макеевой, любое втягивание российской стороны в участие обсуждения каких бы то ни было компромиссов может повлиять на возможное поражение в украинском конфликте.