Зеленский объяснил введение санкций против букмекерских контор тем, что они «работали против Украины»

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Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил введение санкций в отношении букмекерских контор тем, что они действовали против Украины.

Ранее в субботу стало известно, что под ограничения попали 280 компаний и 120 человек, связанных с игорным бизнесом, в том числе "Спортлото". Как заявил Зеленский в ходе своего вечернего обращения к украинцам, они занимались тем, что «выводили средства из Украины и финансировали различные российские комбинации». По его словам, речь идет о схемах на «десятки миллиардов».

«И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться везде и всеми цивилизованными средствами», - сказал украинский президент.