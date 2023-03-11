Президент Венесуэлы Мадуро назвал Владимира Путина «великим воином»

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Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Николас Мадуро. Фото с сайта Кремля.

Великим воином назвал российского президента венесуэльский лидер Николас Мадуро. В ходе телевизионного интервью аргентинскому журналисту Альфредо Серрано он дал короткие характеристики некоторым политическим деятелям разных стран.

Так, папу римского Франциска Мадуро назвал чудотворцем, Джозефа Байдена — президентом, Дональда Трампа - «прошлым», бывшего президента Аргентины Маурисио Макри - «помойкой», Фиделя Кастро — историческим гигантом, Владимира Путина — великим воином.

Ранее Вашингтон заявил о готовности снять часть санкций, введенных в отношении Венесуэлы, если Николас Мадуро пойдет на то, чтобы в президентских выборах - 2024 приняли участие кандидаты от оппозиции.