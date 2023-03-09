Политолог Журавлев: европейское общество начинает уставать от Украины

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Источник: Вечерняя Москва

Christoph Reichwein / globallookpress.com

Простые европейские граждане уже устали от украинской проблемы и постоянного негативного информационного фона, связанного с ней. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Согласно словам эксперта, на растущую усталость европейцев к теме Украины влияет ухудшение экономической ситуации в Евросоюзе. Как отметил специалист, до украинского кризиса жители ЕС жили намного богаче.

Журавлев также добавил, что со временем усталость западного общества может превратится в протест, который охватит все страны Европейского союза.