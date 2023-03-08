Слуцкий увидел в словах Блинкена о причинах украинского конфликта «очевидную и неприкрытую ложь»

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Telegram

Леонид Слуцкий. Фото: telegram/t.me/slutsky_l

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал неприкрытой ложью рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена о причинах украинского конфликта.

Во вторник посольство США в Москве разместило в своих соцсетях видеозапись, на которой Блинкен заявляет, что речи о расширении НАТО на восток и угрозе безопасности России никогда не шло, а все дело было «в идее Путина о том, что Украина не должна быть независимой страной».

«Говорить о том, что Соединенные Штаты переворачивают ситуацию с ног на голову уже нет смысла. Слова Блинкена - очевидная и неприкрытая ложь», - так прокомментировал это видео Слуцкий в среду в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что Москва неоднократно заявляла о недопустимости приближения НАТО к российским границам и предлагала подписать договоры о гарантиях безопасности.

«Нам же тогда ясно говорили про политику открытых дверей альянса, в том числе для Украины. Империя лжи, как есть!» - заключил Слуцкий.

Ранее глава разведки США Эврил Хейнс заявила, что Пекин оказывает помощь Москве в контексте спецоперации.