Зеленский ввел санкции в отношении россиян, причастных к «похищению украинских детей», и представителей спорта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье вечером о том, что подписал три указа, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против россиян.
По словам Зеленского новые ограничения коснутся лиц, «причастных к похищению украинских детей», представителей российского спорта, «которые пытаются поставить спорт на службу агрессии», и тех, «кто помогает держать структуры наемников в России».
Имен российских граждан, в отношении которых вводятся санкции, Зеленский не назвал. Сами же тексты указов пока не опубликованы.
Неделю назад украинский президент ввел санкции в отношении 333 россиян.