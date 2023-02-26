Зеленский ввел санкции в отношении россиян, причастных к «похищению украинских детей», и представителей спорта

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Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский. Фото: телеграм-канал президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье вечером о том, что подписал три указа, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против россиян.

По словам Зеленского новые ограничения коснутся лиц, «причастных к похищению украинских детей», представителей российского спорта, «которые пытаются поставить спорт на службу агрессии», и тех, «кто помогает держать структуры наемников в России».

Имен российских граждан, в отношении которых вводятся санкции, Зеленский не назвал. Сами же тексты указов пока не опубликованы.

Неделю назад украинский президент ввел санкции в отношении 333 россиян.