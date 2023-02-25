Бывший сотрудник Госдепа США Сориано считает, что действия Байдена несут опасность ядерной эскалации

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Источник: RT

Президент США Джо Байден. Фото: Imago/Mateusz Slodkowski/globallook.com

Действия президента США Джо Байдена, которые он предпринимает в связи с украинским конфликтом, несут в себе опасность ядерной эскалации. Об этом пишет в субботу в статье для электронного журнала American Thinker бывший сотрудник Годепартамента США Джеймс Сориано.

Он вспоминает слова бывшего президента США Джона Кеннеди, который 60 лет назад заявлял, что страны, обладающие ядерным оружием, должны избегать любых действий, ставящих противника перед выбором: унизительное поражение или ядерная война.

По словам Сориано, Байден пренебрегает этим важным принципом.

«Сегодня это уже не принцип, определяющий нынешнюю американскую политику в отношении России. Президент Байден опровергает Кеннеди», — написал Сориано.

Он полагает, что Белый дом «потерял самообладание», поощряя расширение НАТО «вплоть до российского забора».

Ранее Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах.