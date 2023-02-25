Под санкции Евросоюза попали Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф

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Источник: РИА Новости

Банкомат, Sergey Petrov/globallook.com

В рамках десятого пакета санкций Евросоюза ограничения введены в отношении трех российских кредитных учреждений: Росбанка, Альфа-Банка и банка Тинькофф. Это следует из документа, опубликованного в субботу вечером в журнале ЕС.

Рестрикции, согласно документу, введены из-за того, что перечисленные банки обслуживают сектора российской экономики, «обеспечивающие существенный источник доходов правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины» (цитата по «РИА Новости»).

Все три банка, попавшие под санкции, уже выступили с заявлениями, что введенные против них ограничения не скажутся на их привычной работе.

В «черный список» ЕС, как уже сообщалось, попали также ряд известных россиян.