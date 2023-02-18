В Петербурге откроется генеральное консульство Киргизии

Такие структуры присутствуют лишь в Екатеринбурге и Новосибирске.
Кабинет министров одобрил предложение министерства иностранных дел об открытии генеральных консульств Киргизии в Санкт-Петербурге и Казани.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения, размещенные на официальном портале правовой информации. Генконсульства откроют с консульским округом, в который войдут Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также сам Санкт-Петербург.
На сегодняшний день генконсульства Киргизии есть лишь в Екатеринбурге и Новосибирске, а во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске и других городах работают отделения посольства страны.
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