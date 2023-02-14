Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 8 снарядами

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14 февраля 2023, 14:02

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Макеевку за десять минут восемью снарядами с калибром в 155 миллиметров. Об этом в своем Telegram-канале публикует представительство ДНР по СЦКК.

Обстрелы были зафиксированы в 13:05 по московскому времени в направлении населенного пункта Галициновка и населенного пункта Авдеевка.

Чуть позднее, в 13:15 были выпущены снаряды по Киевскому району Донецка.

Ранее стало известно о том, что ВСУ обстреляли восемьдесят один раз территорию ДНР за прошедшие сутки.