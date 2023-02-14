Столтенберг заявил, что в НАТО не видят от России сигналов к миру

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14 февраля 2023, 12:06

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран Североатлантического альянса сообщил, что Россия не подаёт сигналов для мирного диалога и готовится к эскалации конфликта на Украине.

Во время своего выступления на заседании, прямой эфир которого ведётся на сайте НАТО, генсек сказал, что собрание министров проходит в критический момент для безопасности стран-членов альянса, так как президент России Владимир Путин готовится к усилению конфликта на Украине. В связи с этим Столтенберг отметил, как важно увеличивать поддержку Киева.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов быть частью переговорных решений по Украине.