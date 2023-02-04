Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Сенатор Пушков заявил, что скандал с китайским аэростатом в небе над США будет иметь далеко идущие последствия

, 08:31 Источник: Telegram

Сенатор Пушков заявил, что скандал с китайским аэростатом в небе над США будет иметь далеко идущие последствия
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что скандал вокруг китайского аэростата в небе над Соединенными Штатами будет иметь более глубокие последствия для отношений Вашингтона и Пекина.

Алексей Пушков предположил, что ситуация не исчерпает себя переносом визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. По мнению сенатора, это коснется восприятия в Штатах Пекина и его технологических возможностей.

Пушков добавил, что если бы в Вашингтоне приняли объяснения китайских властей о том, что зафиксирован был гражданский научный аппарат, то вряд ли было бы решено отложить визит Блинкена.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram