Сенатор Пушков заявил, что скандал с китайским аэростатом в небе над США будет иметь далеко идущие последствия

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4 февраля 2023, 08:31 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что скандал вокруг китайского аэростата в небе над Соединенными Штатами будет иметь более глубокие последствия для отношений Вашингтона и Пекина.

Алексей Пушков предположил, что ситуация не исчерпает себя переносом визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. По мнению сенатора, это коснется восприятия в Штатах Пекина и его технологических возможностей.

Пушков добавил, что если бы в Вашингтоне приняли объяснения китайских властей о том, что зафиксирован был гражданский научный аппарат, то вряд ли было бы решено отложить визит Блинкена.