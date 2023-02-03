Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

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3 февраля 2023, 18:02 Источник: РИА Новости

Сегодня днем, 3 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка четырьмя снарядами с калибром в 155 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщает представительство ДНР по СЦКК.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 16:30 по московскому времени в направлении населенного пункта Мемрик.

Ведомство также добавляет, что выпуск снарядов был направлен и в сторону поселка Пантелеймоновка.

Ранее сообщалось о том, что российские военные уничтожили три склада с вооружением, находящиеся в Херсонской области, пусковую установку РСЗО HIMARS и три самоходные машины.